"البترول" تكشف عن خطتها لزيادة إنتاج الغاز فى 2019

05 يناير 2019 - 01:46 م

وضعت وزارة البترول خطة تدريجية من أجل زيادة الإنتاج اليومي للغاز بنهاية 2019، بعد الانتهاء من حفر المراحل الأخيرة من حقل ظهر بالبحر المتوسط.

ويتم خلال هذه الفترة حفر الآبار المتبقية في حقل ظهر والتي يصل عددها إلى أكثر من 11 بئرًا لرفع الإنتاج اليومي للحقل إلى 2.9 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية العام الجاري.

وكشفت مصادر عن أنه من المخطط زيادة الإنتاج اليومي للغاز من 7 إلى 9 مليارات قدم مكعب غاز، بعد ربط آبار حقل ظهر بشبكة الإنتاج بجانب أيضًا تنمية الحقول الأخرى وزيادة إنتاجياتها.

وتستهدف البترول خلال العام الجاري زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في منطقة دلتا النيل والبحر المتوسط، وأيضا عن الزيت الخام باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في الاستهلاك.

وأكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات محلية وعالمية، لجعل مصر محورًا إقليميًا في عمليات تداول ونقل تجارة الغاز داخل وخارج مصر وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تنفيذ خط مشترك بين مصر وقبرص لنقل الغاز من وإلى الأسواق الأوروبية، وذلك وفقا لما جاء بموقع "فيتو" الإخباري .