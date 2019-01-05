طهران تعلن تصفية أبو بكر البغدادي الإيرانى

05 يناير 2019 - 01:59 م

أعلن الحرس الثورى الإيرانى تصفية قائد الإرهابيين فى منطقة جنوب شرقي إيران، والذى يعد بمثابة زعيم داعش أبو بكر البغدادي في تلك المنطقة.

وقال العميد محمد ماراني قائد مقر "القدس"، إن "القوات الإيرانية اشتبكت مع قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرق إيران الذي هو بمثابة أبي بكر البغدادي بالمنطقة"، موضحًا أنه "حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أتوا به من إمكانيات".

وتابع العميد الإيراني: "هذا الإرهابي كان قد جلب معه 2.7 طن من المتفجرات وكان يعتزم تنفيذ هجوم على أحد مخافرنا الحدودية بـ3 سيارات كل منها مفخخة بنحو 800 كغ من المتفجرات".