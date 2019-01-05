  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:46 م
بحث متقدم
وزير

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

شيرين

رسميًا..النائب العام يأمر بالتحقيق مع شيرين عبدالوهاب

تواضروس

"تواضروس" يلقي كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم

ساويس

ساويرس يهاجم إدارة الأهلى بعد الهزيمة أمام بيراميدز

البترول

"البترول" تكشف عن خطتها لزيادة إنتاج الغاز فى 2019

صلاح

"صلاح" يزين تشكيل الأغلى فى "البريميرليج"

شيرين

بلاغ للنائب العام ضد «شيرين عبد الوهاب»

ترامب ورشيدة طليب

وصلة ردح بين ترامب وعضوة الكونجرس المسلمة

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

برلمانى: الرئيس سيرفض تعديل الدستور لتمديد ولايته

الحياة السياسية

برلماني
برلماني

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نقيب الزراعيين يزف بشري سارة للمواطنين

#

محامي ترامب: الرئيس لن يمثل أمام روبرت مولر إلا على جثتي

#

«السيسي» يصدق على تعديل قانون حماية المخطوطات

#

أبو سعدة: " تعديل قانون الجمعيات الأهلية قرار جريء"

قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرفض أي تعديل أو إجراء دستوري بالمادة الخاصة بالفترة الرئاسية إذا تم طرح أي اقتراحات من هذا القبيل، الأمر الذي أكده السيسي خلال حديثه مع إحدى شاشات التليفزيون الأمريكية.

وأوضح الشهاوي، أن المطالبة بتعديل الدستور هي دعاوى أطلقها بعض النواب بشكل شخصي، مشيرًا إلى أنه كان لديه تحفظ بخصوص مدة الرئيس وجعلها أقل من مدة أعضاء مجلس النواب كذلك التحفظ على 11 مادة أخرى ولكن تعديل الدستور  الآن ينفق على الدولة في حدود 3 أو 4 مليارات جنيه وهي تكلفة باهظة جدًا.

وأضاف "أن الرئيس السيسي بحكم العمل معه لفترة هو من الشخصيات التي تحترم جدًا الضوابط والقانون والدستور، خاصة أن هناك الملايين من الشعب وافق على هذا الدستور  بنسبة98% وبالتالي لا اعتقد أنه سيوافق على دعاوى تعديل الدستور".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

كلام.. محافظين

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اجتماع ثلاثي بقيادة «الخطيب» بعد الهزيمة من «بيراميدز»
» رئيس منطقة الكرة بـ"بني سويف": يجب تدخل المحافظ في ملف "السعيد"
» رسميًا..النائب العام يأمر بالتحقيق مع شيرين عبدالوهاب
» وفاة أرملة الشيخ "عبدالباسط عبدالصمد"
» "تواضروس" يلقي كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم
» منع المطربة نرمين من الغناء وهاني شاكر يحل الأزمة
» قاتل شقيقه بالشرابية يروى تفاصيل الواقعة
» هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو
» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم
» تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"
» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول