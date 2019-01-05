إنــذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

05 يناير 2019 - 02:48 م

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا لنقيب الموسيقيين طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق فورًا، نظرًا لإساءتها المتعمدة والمتكررة في حق الدولة المصرية ومواطنيها.

ونص محمود في إنذاره أن المطربة شيرين عبد الوهاب دأبت في الفترة الأخيرة ومن خلال حفلاتها العامة التي تحيها سواء داخل مصر أو خارجها على تعمدها إهانة الدولة المصرية والمصريين من خلال تصريحاتها فى تلك الحفلات وآخر هذه الحفلات (حفل رأس السنة الميلادية)، حيث صدر منها جملة على المسرح "إنها خسارة فى مصر" كما سخرت من مصر عندما وجهت كلامها للجمهور –إن دى مصر – وهو الأمر الذى تكرر كثيرًا خلال الفترات السابقة ويجب معه اتخاذ إجراءات رادعة عن تلك الإساءات المتعمدة.

وطالب محمود فى إنذاره الموجه منه لنقيب الموسيقيين بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء فى الحفلات العامة وإحالتها إلى المجلس التأديبي للنقابة بعد التحقيق معها فى إساءتها المتكررة ضد مصر والمصريين .