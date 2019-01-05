» رئيس منطقة الكرة بـ"بني سويف": يجب تدخل المحافظ في ملف "السعيد"

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عقب انتقال عبد الله السعيد، إلي نادي بيراميدز الرياضي، فى مفاجئة غير متوقعه مع قيده قبل لقاء فريقي الاهلي وبراميديز بالأمس، ازداد الجدل حول قيد اللاعب في بيراميدز بتلك الطريقة السريعة والمفاجئة، وهو ما فجر الخلافات ولكن هذه المرة مصدرها رئيس منطقة بني سويف الرياضية لكرة القدم.

وأكد رئيس منطقة كرة القدم بمحافظة بني سويف الدكتور محمد زين، أنه بصدد التقدم باستقالته وتصعيد الموقف إلى نواب المحافظة والمحافظ، والسبب هو تجاهل اتحاد الكرة المصري لمنطقة بني سويف لكرة القدم والتي يخضع لها نادي بيراميدز جغرافياً.

وقال "زين" في تصريحات لة: "انه لم يتم إخطار المنطقة بأي تفاصيل عن انتقال اللاعب لبيراميدز، وتساءل كيف لا تستفيد منطقة بني سويف من تلك المليارات على حد وصفه والناتجة عن انتقالات لاعبي بيراميدز للنادي الخاضع للمنطقة وسط تجاهل اتحاد الكرة لمنطقة بني سويف".

 وأضاف أن اتحاد الكرة يتعامل مع منطقة بني سويف لكرة القدم، كخيال المآته، وأكد انه لن يسمح باستخدام اسم منطقة بني سويف في تمرير صفقات وانتقالات لا تعلم المنطقة عنها أي شيء وسط تعمد واضح من اتحاد الكرة المصري لتهميش المنطقة وتجاهلها .



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