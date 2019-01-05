السعودية.. تطبيق "أنت طالق" برسائل قصيرة

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تبدأ محاكم السعودية، غدا الأحد، تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية "SMS".

وتقضي توجيهات وزير العدل السعودي بتمكن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية. وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".

وبينت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بذلك، ابتداء من يوم غد الأحد، تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات.

وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية — فور اعتمادها — عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية "أبشر"، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكد من قبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في "أبشر".

وأَضافت الوزارة أن المرأة ومن يوم غد، سيتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة "ناجز"، عن الحالة الاجتماعية لها، وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة موقع الوزارة على الإنترنت.

وأكدت وزارة العدل السعودية أنه في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة، أو من قبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة — بحسب الأحوال.

وكانت وزارة العدل السعودية قد دشنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، لتسجيل حالات الزواج آليا، بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة، في نظام "أبشر"، ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.



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