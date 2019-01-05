  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

شعار جماعة الإخوان

مليار جنيه.. كيف ستسدد «الإخوان» فاتورة «التخريب»؟

تواضروس

"تواضروس" يلقي كلمة من مسجد الفتاح العليم

وزير القوى العاملة

لأول مرة منذ المقاطعة.. وفد حكومي مصري يزور قطر

سد النهضة

الصين تتدخل لاستكمال بناء سد النهضة

الرئيس السيسي

«السيسي»: القضية الفلسطينية أهم أولويات مصر

الجامعة العربية

سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية

منتقبات جامعة القاهرة يواجهن "نصار" بالدستور

السعودية.. تطبيق "أنت طالق" برسائل قصيرة

شيرين

رسميًا..النائب العام يأمر بالتحقيق مع شيرين عبدالوهاب

الخطيب

اجتماع ثلاثي بقيادة «الخطيب» بعد الهزيمة من «بيراميدز»

«السيسي» يلتقي «عباس»: القضية الفلسطينية أولوية مصر

آخر الأخبار

السيسي يلتقي الريس الفلسطيني
السيسي يلتقي الريس الفلسطيني

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«السيسي»: القضية الفلسطينية أهم أولويات مصر

#

الرئيس الفلسطيني: لن أنهي حياتي خائنًا

#

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

#

"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

فلسطين

محمود عباس

السيسي

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الفلسطيني بالقاهرة.

 وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس أكد خلال اللقاء قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية، ومؤكداً استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

 وأكد الرئيس مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً الي ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ومشيداً في ذلك الإطار بالمساعي المصرية المُقدرة في إطار جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. كما أكد الرئيس محمود عباس حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 وأوضح "راضي" أن اللقاء شهد تباحثاً حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام، وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية.

كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

كلام.. محافظين

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بطولة آسيا.. بث مباشر لمباراة الإمارات والبحرين
» الأهلي يشكل لجنة قانونية لفحص مخالفات بيراميدز
» إيقاف حبس شقيقة محمد رمضان في قضية «غش العسل»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد
» الإثنين.. إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص
» وليد سليمان يغادر مباراة الأهلي وشبين مصابًا
» عمان: على الفلسطينيين والإسرائيليين نسيان الماضي
» إصابة أكرم توفيق في مباراة «شبين»
» اجتماع ثلاثي بقيادة «الخطيب» بعد الهزيمة من «بيراميدز»
» رئيس منطقة الكرة بـ"بني سويف": يجب تدخل المحافظ في ملف "السعيد"
» رسميًا..النائب العام يأمر بالتحقيق مع شيرين عبدالوهاب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:41 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول