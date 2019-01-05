«الوطنية للإعلام» تهنئ البابا تواضروس بأعياد الميلاد

05 يناير 2019 - 05:40 م

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنيًا له موفور الصحة والتوفيق في جهوده المتواصلة نحو تعزيز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

كما تقدم "زين"، في بيان، بالتهنئة لجميع الإخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدًا أن روح المحبة والتسامح ستظل دائمًا هي السمة الغالبة بين مسلمي وأقباط مصر.

وأضاف: "الهيئة الوطنية للإعلام في سعي متواصل لتعظيم دور الإعلام الوطني في التأكيد على روح التسامح وقبول الآخر، واحترام الأديان وتقديم محتوى إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويسهم في تقديم خطاب ديني معتدل يوضح ويواجه تطرف الجماعات الإرهابية التي لن تفلح محاولاتهم اليائسة في النيل من وحدة وعزيمة المصريين، ولن يرهبوا تقدمهم نحو التنمية والبناء والاستقرار".