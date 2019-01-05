» مدير مالاتيا سبور: حزين على رحيل «بوطيب» للزمالك

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بوطيب

تحدث علي رافيشي، المدير الرياضي لنادي مالاتيا سبور التركي، عن المستوى المميز للدولي المغربي خالد بوطيب، المنتقل حديثًا إلى الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال "رافيشي"، من خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «mackolik» التركية اليوم السبت: "كنت أتمنى أن يستمر معنا خالد بوطيب لفترة أطول، لكن نحن نعيش في عصر الاحتراف، عليه أن يُفكر في نفسه وعائلته ومستقبله".

وواصل: "أتوقع أن ينجح اللاعب في تجربته الجديدة، قدم معنا مستويات جيدة وهذا كان المتوقع منه، إنه على المستوى الشخصي لاعب محترم".

وعن مزايا اللاعب قال "بوطيب قدم الكثير للفريق، لديه قدرة على تسجيل الأهداف كما أنه يُساهم بشكل جيد في صناعة الأهداف، أنه لاعب يُمكنك أن تعتمد عليه".

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، عن التوصل لاتفاق مع بوطيب على أن يتم الإعلان الرسمي من خلال رئيس النادي بشكل رسمي.


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