  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:54 م
بحث متقدم
قطر

وفد حكومي مصري يزور قطر.. هذه هي الأسباب

الزمالك والاتحاد

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نهلة عبدالعزيز

رئيسة القناة الثانية.. «ترقية أم إقالة»؟

الأرصاد

أمطار وعواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة غدًا

التعليم الفني

جدل برلماني حول تحويل المدارس الفنية لاقتصادية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الحب ليس خطيئة

وزير الداخلية

وزير الداخلية يأمر بإبعاد سوري عن مصر

فيس بوك

انقسام داخل النواب حول تدشين «فيس بوك» مصري

شعار جماعة الإخوان

مليار جنيه.. كيف ستسدد «الإخوان» فاتورة «التخريب»؟

ترامب

تفاصيل زيارة ترامب السرية لقاعدة عسكرية بالمنطقة

تفاصيل العثور على جثة مزارع بترعة فزاره

قضايا وحوادث

جثة مسن بالمنيا
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

#

تفاصيل جديدة فى العثور على جثة شاب مقطعة بالتبين

#

ليلة حمراء تكشف لغز جثة شاب بالسلام

#

ذبح سائق في الإسماعيلية

الاجهزة الامنية

أسيوط

أرض زراعية

العثور علي جثة مزارة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط بالعثور على جثة مزارع "سن38، وبها عدة طعنات متفرقة وبجواره زجاجة تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة بداخل قطعة أرض زراعية بناحية ترعة فزارة بأسيوط.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم، خلف م.، وشقيقه/مفتى- سن33، عامل، وعيد ج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المتهمَيْن والمجنى عليه، فقام الأول باستدراجه لمكان العثور عليه بزعم إنهاء تلك الخلافات وحال وصوله تعدوا عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودوا بحياته وتخلصوا من الأداة بإلقائها بترعة فزارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

كلام.. محافظين

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحفيين» تفصل صحفية زورت مؤهلها الدراسي
» تفاصيل قتل عاطل والدته بشبرا الخيمة
» الأهلي يقترب من ضم إسلام جابر
» ترامب يطلب إلى عقد لقاء جديد مع كيم جونج أون
» الإفتاءِ: الإثنين أول أيام جمادى الأولى
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري
» السجن 8 سنوات لوكيل نيابة بتهمة قتل سائق تاكسي
» غدًا.. محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس
» طالب أزهري يقتل زميله بعد وصلة هزار
» اصطدام قطار بسيارة «نقل تريلا» في البحيرة
» مدير مالاتيا سبور: حزين على رحيل «بوطيب» للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول