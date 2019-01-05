» اصطدام قطار بسيارة «نقل تريلا» في البحيرة

05 يناير 2019 - 05:57 م

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب دمنهور برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وكيل النائب العام، المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاى البارود وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، إلى مكان حادث اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل تريلا بمزلقان السكة الحديد بقرية جنبواى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الحادث، ومعاينة القطار والاستماع إلى أقوال سائق القطار، وعامل المزلقان.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة السكة الحديد، باصطدام سيارة نقل "تريلا"، بقطار ركاب أمام قرية جنبواى بمركز إيتاى البارود، وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين اصطدام القطار بسيارة نقل تريلا بمقطورة رقم 3652، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكشفت تحريات المباحث أن عامل المزلقان قام بوضع كبسولة لتنبيه سائق القطار رقم 14 المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة مراكز، والذى أسهم فى تقليل آثار التصادم ومنع حدوث خسائر فى الأرواح.

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صرف مكافأة مالية لعامل مزلقان قرية جنبواى فوزى أحمد إبراهيم الذى استطاع أن يمنع كارثة محققة ومنع حادث تصادم قطار مع سيارة تريلة أمام قرية جنبواى بمركز ايتاى البارود، وثمن محافظ البحيرة، شجاعة وحسن تصرف العامل وسرعة تحركة لإنقاذ الموقف.



