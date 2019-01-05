"إنسان فيلمز" أول مؤسسة استقصائية داخل مصر

05 يناير 2019 - 06:32 م

عقدت مؤسسة "إنسان فيلمز" التي قام بتأسيسها كل من الصحفيين "محمد فهمي" والإعلامي يوسف الحسيني" مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن بدء نشاطها كمؤسسة عربية دولية تعمل في صناعة الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية.



قد أعلنت المؤسسة عن باكورة إنتاجها، وهو فيلم استقصائي عن المحاولة الفاشلة التي قامت بها إحدى الدول لأختراق حسابات 1200 شخصية مصرية وعربية ودولية من الولايات المتحدة وأوروبا .



وأعلن الحسيني أنهم أيضا بصدد انتاج فيلم آخر تدور أغلب مشاهده في باكستان، حيث يوثق لتجربة إعادة التأهيل الفكري لقيادات وعناصر التنظيمات التكفيرية والإرهابية، كما تضم التجربة أيضا أُسر هذه العناصر سواء الزوجات أو الأرامل وأبناء الذين قُتِلوا اثناء الاشتباكات مع الجيش الباكستاني؛ وأكد الحسيني أن الشركة ستقوم كذلك بإنتاج العديد من الأفلام المعنية بحق الإنسان في حياة آمنة و كريمة.



جدير بالذكر أن "إنسان فيلمز" أخذت على عاتقها مهمة اكتشاف المواهب المتميزة مصرياً وعربياً في مجال صناعة الأفلام الوثائقية تحت عنوان " سفراء إنسان " وذلك بتدريبهم ومساعدتهم لتصل هذه الأفلام الى شبكات التلفزيون المحلية و الدولية.



عن هذا الأمر صرح "محمد فهمي" بأن المسألة لا تقتصر فقط على التدريب والمساعدة ولكن تمتد أيضا لبرنامج تبادلي بين مصر والدول العربية من جهة، و بين كندا من جهة اخرى.





