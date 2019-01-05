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البنك الأهلي يطلق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي

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البنك الاهلي
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أطلق البنك الأهلي المصري المرحلة الثانية من الانترنت البنكي «Al Ahly Net»، والتي تضيف العديد من الخدمات المصرفية الجديدة إلى جانب الخدمات التي سبق للبنك إطلاقها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وفقًا لبيان البنك .

وتتضمن المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي العديد من الخدمات الجديدة، ومنها إمكانية شراء واسترداد شهادات الادخار البلاتينية وعدد من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملات المختلفة والتي تتم لأول مرة في مصر، إضافة إلى إتاحه ربط وكسر وتعديل الودائع لأجل مع إمكانية فتح حسابات فرعية للعملاء القائمين، وهي الخدمات التي تعد امتدادا للمرحلة الأولى التي سبق للبنك إطلاقها.

 وتتضمن إمكانية الاستعلام عن أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان مع إتاحة إجراء التحويلات بين حسابات العميل المختلفة، وكذا التحويل لحسابات الآخرين داخل وخارج البنك وخدمة سداد رصيد مختلف البطاقات الائتمانية للعميل .


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