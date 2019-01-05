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تخزين البضائع قبل "بريكست" يرفع الإنتاج البريطاني

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أظهرت بيانات بريطانية أن إنتاج المصانع البريطانية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، في ديسمبر، نظرًا لأن الشركات تخزن السلع استعدادًا لأي اضطرابات حدودية محتملة يمكن أن يتسبب فيها البريكست.

وارتفع مؤشر (آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس) لمديري المشتريات بقطاع الصناعات في بريطانيا إلى 54.2 الشهر الماضي مقارنة بـ 53.6 في نوفمبر.

 وذكرت شركة (آي.إتش.إس) أن "المصنِّعين يربطون الزيادات في الطلب الداخلي والخارجي بشراء الزبائن لتخزين السلع للتخفيف من تأثير أي اضطرابات محتملة نتيجة البريكست".

 وتوصلت الحكومة البريطانية وبروكسل إلى مشروع اتفاق (بريكست) يحول دون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

 إلا أن مشروع الاتفاق لا يحظى حاليًّا بدعم الأغلبية في البرلمان البريطاني، ومن المقرر أن يتم البريكست في 29 مارس.


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