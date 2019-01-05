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السجن 8 سنوات لوكيل نيابة بتهمة قتل سائق تاكسي

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السجن
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مدينة نصر

جنايات القاهرة

قتل سائق

وكيل نيابة

السجن 8 سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة "محمد. ي. ر"، وكيل نيابة، بالسجن 8 سنوات، وذلك في اتهامه بقتل سائق تاكسي بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي صقر وأيمن عبدالرازق، بأمانة سر ممدوح غريب.

كشفت التحقيقات، أنه في عام 2013، نشبت مشاجرة بين والد وكيل النيابة المتهم والسائق أحمد عبدالعزيز عيسى إثر اصطدام التاكسي بسيارته.

وأشارت التحقيقات، أن سائق التاكسي وشقيقه اعتديا بالضرب على والد المتهم، وعندما حضر نجله "وكيل النيابة" أشهر سلاحه وأطلق عيارا ناريا في بطن المجني عليه الذي أودى بحياته.


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