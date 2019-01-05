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دفاع محافظ المنوفية يطالب بكشف حساب بنكي لشركة "أكتيف"

قضايا وحوادث

محافظ المنوفية السابق
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مصطفى صابر

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الكسب غير المشروع

جنايات القاهرة

دفاع محافظ المنوفية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى جنوب القاهرة بزينهم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، نظر أولى جلسات محافظ المنوفية السابق وآخرين بتهمة تحقيق 58 مليون جنيه كسب غير مشروع.

وطالب محامي الدفاع تقرير عن كشف حسب شركة "اكتف"، واستدعاء العضو المنتدب للشركة المتحدة لتكنولوجيا المعلومات عادل محمد أنور.

وأنكر المتهمان الآخرين مع محافظ المنوفية تهم الكسب غير المشروع والتربح بينما حضر محامي محافظ المنوفية بتوكيل.

وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع عن أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما كشفت التحقيقات عن أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.


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