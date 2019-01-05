الاستعانة بكاميرات المراقبة للكشف عن ملقى رضيع بالقمامة

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الاجهزة الامنية

القمامة

العياط

جثة رضيع

كايمرات المراقبة

يجري رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات موسعة لسرعة كشف غموض العثور على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة وسط القمامة بمنطقة العياط.

تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة بمقلب قمامة بإحدى المناطق بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية، وأن الطفل لم يمر على مولده عدة أيام.

كلف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ومناقشة شهود العيان، والبحث عن كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على الجثة وتفريغها، للتوصل لهوية ملقيها وضبطه في أسرع وقت.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة باشرت التحقيقات.


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