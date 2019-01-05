» تفاصيل قتل عاطل والدته بشبرا الخيمة

05 يناير 2019 - 07:30 م

ضربتها وحبستها فى البيت 3 أيام حتى الموت وأخذت مصوغاتها وبعتها لتناول المخدرات .. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل والدته بشبرا الخيمة أمام جهات التحقيق بعد نشوب خلافات بينهما، ونظرا لاعتراض والدته على تصرفاته، قام بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها وأغلق الأبواب عليها لمدة 3 أيام حتى فارقت الحياة.

التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة ورجال البحث الجنائى بالقليوبية فى الواقعة، كشفت أنه قبل الواقعة بثلاثة أيام وجد المتهم والدته تجلس أمام المنزل فاعتدى عليها بالضرب وحبسها داخل شقتها ووضع قفلا على باب الشقة، وتركها بدون مأكل أو مشرب، ونظرا للاعتداء عليها أصيبت الأم بحالة إعياء شديدة أدت إلى عدم قدرتها على الحركة.

وعن يوم اكتشاف الواقعة كشفت التحريات أن الجيران لم يشاهدوا المجني عليها، وبسؤال ابنها عنها ارتبك وطالبوه بفتح باب الشقة رفض الانصياع لهم، فقاموا بأخذ المفاتيح عنوة منه وفتح الشقة فوجدوا جثة المجني عليها ملقاة على الأرض.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم مدمن مخدرات واعتاد التعدي على والدته لسلب أموالها، حيث كان يقوم بأخذ مصوغاتها الذهبية عنوة منها لشراء المخدرات، كما تبين أن المتهم يقيم مع والدته في ذات العقار، ولكن كل منهما يسكن في دور منفصل.

وأوضحت التحقيقات أنه في الفترة الأخيرة قام المتهم ببيع أثاث المنزل، الأمر الذي أدى إلى نشوب الخلاف بينهما، وحينما قامت والدته بالاعتراض على تصرفاته، قام بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها وأغلق الأبواب عليها لمدة 3 أيام حتى فارقت الحياة.

بدأت تفاصيل الواقعة تتكشف عقب تلقي العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بالعثور على سيدة داخل منزلها دائرة القسم متوفاة.

وبانتقال المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث تبين وجود جثة سعاد.م69 سنة ربة منزل مسجاة على وجهها بأرضية غرفة نومها ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ منزلها وعدم بعثرة محتوياته.

وبإخطار اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالواقعة تم عرض البلاغ علي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية الذي أمر بسرعة كشف غموض الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتم تشكيل فريق بحث علي مستوي عال قاده العميد يحيي راضي رئيس مباحث المديرية شارك فيه المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم لكشف غموض الواقعة وبسؤال شاهدي الواقعة من جيران المجني عليها قررا بسابقة قيام ابنها أيمن.م41 سنة عاطل ومقيم بذات العقار بالتعدي عليها بالضرب منذ ثلاثة أيام وقاما بمنعه وأضافا أنهما لم يشاهداها بعد ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم وبمواجهته أقر بسوء معاملته لوالدته وتعديه عليها بالضرب، موضحا في أقواله أنه تعدي عليها بالضرب وحبسها بالشقة حتى أصيبت بحالة فقدان للوعي فتركها حتي فوجئ بوفاتها. تحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.