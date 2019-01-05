رئيسة القناة الثانية.. «ترقية أم إقالة»؟

05 يناير 2019 - 07:31 م

تضاربت الأنباء حول الإطاحة بنهلة عبدالعزيز، رئيسة القناة الثانية بالتليفزيون المصري من منصبها، وتعيينها مستشارًا بالهيئة الوطنية للإعلام.

وسرعان ما خرجت "عبد العزيز" لتنفي تلك الأنباء ووصفتها بالشائعات المغرضة، وأنها موجودة داخل مكتبها، وتُباشر أعمالها بشكلٍ طبيعي، وتتابع خريطة القناة الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد.

وأعربت عن غضبها من نشر تلك الأخبار "الكاذبة"، مضيفة: "تم تكليفي بمنصب مستشار بالهيئة، وهو ترقية أعلى من رئيس القناة، فكيف يمكن إقالة شخص وترقيته لمنصب أعلى في الوقت نفسه!".

من جانبه، أوضح على أبوزيد، رئيس تحرير قطاع الأخبار بـ"ماسبيرو"، أن "نهلة عبدالعزيز تم إقالتها من منصبها وليس ترقيتها".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "منصب مستشار داخل القطاع يعد منصبًا شرفيًا يتم منحه للقيادات التي يتم إقالتها حتى لا يكون هناك نوع من الإهانة لهم".

وأوضح، أن "نقل رئيسة القناة الثانية لمنصب مستشار مجرد لقب وظيفي لحين بلوغها سن المعاش أو اتخاذ قرار جديد بشأنها"، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن سبب إقالتها حتى الآن.