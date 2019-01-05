«الصحفيين» تفصل صحفية زورت مؤهلها الدراسي

05 يناير 2019 - 07:39 م

قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه اليوم برئاسة عبد المحسن سلامة ، فصل إحدى الصحفيات من عضوية النقابة، التى تم قيدها عن طريق القيد الاستئنافى، بعد اكتشاف تزويرها لشهادة المؤهل، والتأكد من الجامعة المنسوبة إليها الشهادة أنها غير صادرة عنها.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فى سياق منفصل، وافق مجلس النقابة على البدء فى إجراءات البث التجريبى لموقع الخبر، التابع للنقابة والذى يعمل به صحفيو الصحف الحزبية المتوقفة عن الإصدار وذلك بعد قرار المجلس بتجميدة.