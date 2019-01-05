» مجدي عبد الغني يهاجم إدارة الأهلي

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المصريون

الاهلى

بيراميدز

هاجم مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة النادي الأهلي، بعد اتهام الأخير لهم بمجاملة بيراميدز في إجراءات قيد عبد الله السعيد.

وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات صحفية: "إجراءات قيد عبد الله السعيد المنضم حديثًا لصفوف بيراميدز صحيحة".

وتابع: "لم نخطئ في قيد اللاعب والبطاقة الدولية الخاصة باللاعب مراقبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل: "الاتحاد المصري هو من يراقب الأندية وليس الأهلي، أرى أن الأهلي يعاني من تخبط، ما يحدث أمر غريب جدًا".

وكان نادي بيراميدز أعلن صباح أمس الجمعة عن تعاقده مع عبد الله السعيد ليشارك الأخير في مباراة الأهلي حيث نجح في تسجيل وصناعة هدف في لقاء انتهى بفوز بيراميدز (2-1).

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قررت البدء في الإجراءات القانونية في أزمة قيد عبد الله السعيد ضمن صفوف بيراميدز.


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