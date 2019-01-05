» تفاصيل خناقة الشوارع بين «جنش» و«سليمان»

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جنش

تعرض محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد في مباراة الاتحاد السكندري، بعد دخوله في مشادة عنيفة مع الهاني سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

وقام الهاني سليمان حارس الاتحاد باستفزاز محمود علاء وجنش بعد خروجهم حيثُ حدثت اشتباكات بالأيدي بين الثنائي، مما أدى إلى طردهما.

وتعرض محمود علاء لاعب الزمالك لموقف محرج بعد أن حاول أحد أعضاء الجهاز الإداري للاتحاد الاعتداء عليه بالضرب، ومن ثم حدثت مشادة الهاني وجنش.

ودخل حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لغرفة خلع ملابس الفريقين وطرد الحارسين "جنش والهاني".


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