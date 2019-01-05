» تغريم «جنش» 300 ألف جنيه

05 يناير 2019 - 08:47 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تغريم محمود جنش حارس مرمى الفريق 300 ألف جنيه، بسبب واقعة طرده بين شوطى مباراة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدورى الممتاز.

ودخل جنش فى اشتباك مع الهانى سليمان حارس الاتحاد السكندرى بين شوطى اللقاء، ما أدى إلى قرار محمود عاشور حكم اللقاء بطردهما من المباراة وجاءت بداية الأزمة بمشادة بين حارس الاتحاد ومحمود علاء مدافع الزمالك مع نهاية الشوط الأول.

وتسبب طرد جنش فى تأكد فقدان الزمالك لجهوده فى المباراة المحلية القادمة والمحدد لها مواجهة بيراميدز فى الرابع والعشرين من يناير الحالى وتقتضى لائحة الزمالك الخاصة بالفريق بعقوبة أي لاعب يحصل على طرد مباشر ويحرم الفريق من جهوده.