» أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه

05 يناير 2019 - 09:01 م

أقدم فلاح بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية على طعن نجله بسكين فى البطن بسبب قيام نجله برفض العمل معه فى الارض الزراعية ومطالبته بالعيش فى شقه منفردا.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمركز شرطة بنى عبيد تفيد بوصول ‏إبراهيم عبد الفتاح المنشاوي عباس 24 عاما عامل ومقيم بندر بنى عبيد مصاب بجرح نافذ بالبطن.

وبانتقال رجال المباحث برئاسة الرائد احمد الجندى رئيس مباحث مركز بنى عبيد الى مكان البلاغ تبين أن وراء الواقعة والد المجنى عليه ويدعى عبد الفتاح ‏‏المنشاوي عباس 65 عاما فلاح ومقيم بندر بنى عبيد وان سبب التعدى رفض نجله العمل مع والده في الأرض و مطالبته بشقة يسكن فيها منفردا وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النياية.