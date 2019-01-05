» قطر تعلن عن مفاجأة بعد كأس العالم 2022

05 يناير 2019 - 09:06 م

أعلن رئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، عن مفاجأة بعد الانتهاء من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد "بن جاسم"، بحسب وكالة سبوتنيك" الروسية، أنه هناك أكثر من 150 مشروعا كبيرً سيتم تقديمها بعد عام 2022، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطرق وتشييد المباني والمستشفيات والمدارس وغيرها.

وتابع رئيس غرفة قطر، أن بلاده تغلبت على التحديات وهزمت كل الصعوبات، ومنها مقاطعة الدول الأربع المفروضة، حيث لا تزال كل الخطط الاقتصادية وكافة أعمال البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022 تسير وفق وتيرة محددة ولم تتأثر بأي شكل بالحصار، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأردف خليفة بن جاسم، أن قطر استطاعت أن تواجه الأزمة بكل جسارة وثبات واتجهت بالبحث عن مصادر بديلة، ودشنت خطوطا بحرية مباشرة ربطت ميناء حمد بموانئ بعض الدول الصديقة مثل عمان والكويت والصين وغيرها.

وتوقع رئيس غرفة قطر دورا أكبر للقطاع الخاص في مستقبل مسيرة التنمية بالدولة، وذلك بالشراكة مع القطاع العام للوصول إلى أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

واختتم، أن قطر مهدت الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال تبني مبادرات تقودها الحكومة تستهدف تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.