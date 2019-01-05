«مكي» يستعد لتصوير الجزء السادس من «الكبير أوي»

05 يناير 2019 - 09:41 م

يستعد الفنان أحمد مكي لبدء تصوير أحداث الجزء السادس من مسلسله 'الكبير أوي'، والمتوقع مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2019.

ويعقد "مكي" حاليا جلسات عمل مكثفة مع فريق الكتابة للانتهاء من جميع الحلقات بنهاية الشهر الحالي، فضلا عن معاينة أماكن التصوير، وسوف يظهر مكي في هذا الجزء بلحية كثيفة، بينما لم يكشف عن طبيعية الدور الجديد حتى الآن.

يذكر أن مسلسل 'الكبير أوي' عرض للمرة الأولى في شهر أغسطس من عام 2010، وتدور أحداثه حول عمدة قرية 'المزاريطة'، الذي تزوج من امرأة أمريكية، وأنجب منها توأم، أحدهما تربي في الصعيد، والآخر في أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوين عندما يلتقيان ويتنافسان على العمودية خلفا لوالدهما، ويجسد مكي الأدوار الثلاثة الأب والتوأم 'الكبير، وجوني'، إضافة إلى أشقاء آخرين ظهروا في الأجزاء التالية، منهم شخصية حزلقوم، وقدمت دنيا سمير غانم دور زوجة الكبير طوال أربعة أجزاء، وغابت عن الجزء الأخير من دون إعلان وفاتها، تحسبا لعودتها في أجزاء جديدة.



