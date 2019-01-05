التفاصيل الكاملة لاستشهاد ضابط أثناء فحصه لعبوة ناسفة
تصريحات مثيرة لـ"آل الشيخ" بشأن النادي الأهلي
أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على حادث مدينة نصر
إمام مسجد ينقذ اقباط مدينة نصر من كارثة كبرى
تعليق صادم من "أديب" على هزيمة الأهلي من بيراميدز
تعليق ناري لـ"شيرين" على اتهامها بالإساءة لمصر
استشهاد ضابط أثناء تفكيك عبوة بدائية بالقرب من كنيسة
أزهريون: هذا هو سر هجوم «جابر عصفور» على «الطيب»
إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً.. للحكومة مآرب أخرى
إحالة عماد أديب للتأديب
المصريون ـ متابعات
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:06
عصر
14:53
مغرب
17:12
عشاء
18:42