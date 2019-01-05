أردوغان: صناعة السيارات بتركيا في تطور متصاعد

05 يناير 2019 - 10:40 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ صناعة السيارات والصناعات الدفاعية تطورت في تركيا تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح فرع لمصنع "تيرسان كاردان" لصناعة قطع السيارات بولاية مانيسا غربي البلاد.



وأشار أردوغان إلى أنّ صادرات الشركة بلغت 80 مليون دولار سنويا، معربا عن ثقته بأن الرقم سيتجاوز مستقبلا عتبة 100 مليون دولار سنويا.

