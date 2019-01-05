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شيرين

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تعليق ناري لـ"شيرين" على اتهامها بالإساءة لمصر

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شيرين
شيرين

المصريون ـ متابعات

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أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانا من خلال مكتب محاميها القانوني حسام لطفي، وأكدت فيه أنها لم تسيء لمصر مطلقا، خلال حفلها الأخير برأس السنة.
وأشارت «شيرين» في بيانها، إلى أن هناك من يحاول أن يصطاد لها في الماء العكر ويظهرها في موقف معادي لبلدها مصر. وكلفت المطربة، المحامي حسام لطفي بمقاضاة أي شخص يحاول النيل منها أو إدخالها في أزمات تسئ لها. وأنهت البيان قائلة: «أنا مصرية النشأة والمولد ولا أسمح لأحد بالمزايدة على وطنيتي».
وكانت شيرين عبدالوهاب تلفظت ببعض الكلمات اعتبرها الجمهور أنها مسيئة لمصر، حيث قالت أثناء إحيائها حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق بعد تعرض إحدى الترابيزات للكسر بطريقة ساخرة: «يا ساتر يا رب.. عادي جدا انتوا هنا في مصر.. عادي جدا كملوا السهرة وهيصلحلكوا التربيزة.. محدش يتخض لوح زجاج اتكسر.. خد الشر وراح.. هقص شعري أكتر من كده إيه».

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