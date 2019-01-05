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تصريحات مثيرة لـ"شيرين" بعد واقعة الإساءة لمصر

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شيرين
شيرين

المصريون ـ متابعات

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علقت المطربة شيرين عبدالوهاب، على واقعة الإساء لمصر أثناء إحدى حفلتها، مشيرة إلى حبها الشديد لمصر وأنها لم تكن تقصد الإساءة وكل ما حدث كان في سبيل روح الدعابة والمزاح.
وأوضحت "شيرين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة  mbc  مصر، يوم السبت، أنها لن تسمح التشكيك في حبها لمصر، قائلة: «حبي لمصر خط أحمر».
وأضافت: «انا تعبانه من الحملة التي تشن ضدي، ولكن المؤمن دائمًا مصاب»، مؤكدة أن المزحة كانت تهدف لتجاوز موقف تعرض إحدى الترابيزات للكسر خلال حفل رأس السنة
وأردفت "شيرين" بالقول «أنا مش زعلانه من الهجوم.. ده حاجه مخلياني مبسوطة علشان الدنيا كلها بتفوقني والمكانة اللي أنا فيها متسمحليش بالدعابة تاني.. هحط سوستة على شفايفي ومش هتتكرر».


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