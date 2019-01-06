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"القوى العاملة" يكشف تفاصيل وحدة المساواة بين الجنسين

الحياة السياسية

سعفان
سعفان

المصريون ـ متابعات

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه أصدر قرارا بإنشاء وحدة تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح الفرص كاملة لهما دون تمييز، وذلك في أمور كثيرة على رأسها التشغيل والتعيينات، والقرار يأتي في إطار حرص الدولة على الالتزام بكل المعايير الدولية.
وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، يوم السبت، أنه من خلال القرار ستأخذ المرأة حقها على مستوى كل القطاعات في التشغيل وتمكين المرأة، وأن القرار يشمل القطاع الخاص، والذي يمثل أكثر من 85% من قوام الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير القوي العاملة، أن هذه اللجنة ستعمل على استقراء للواقع في أي مشكلة، والذي سيمكن من وضع حلول من قِبل الجهات المعنية.

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