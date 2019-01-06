» ماذا قال صاحب تمثال نجيب محفوظ المثير للجدل؟

06 يناير 2019 - 12:10 ص

أكد الدكتور أحمد عبدالفتاح، صاحب تمثال الأديب نجيب محفوظ، إنه عكف على تصميم التمثال منذ شهر تقريباً.



وأوضح «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مساء السبت، أن التمثال فكرة مشروع لتخليد شخصيات مصر التاريخية.

