محافظ القاهرة يطمئن على مصابى انفجار مدينة نصر

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة مصابى انفجار كنسية ابو سفين بمدينة نصر للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين
كما نعى "عبدالعال " شهيد الواجب الرائد مصطفى عبيد ويذكر أن عبوة ناسفة انفجرت واستشهد الرائد مصطفى عبيد الضابط بوحدة مفرقعات القاهرة واصيب امين الشرطة أحمد صبحى فى انفجار قنبلة بعزبة الهجانة بمدينة نصر.
وأكد مصدر أمني، انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة، وأسفرت عن استشهاد ضابط المفرقعات وإصابة أمين الشرطة.
وأوضح أن الانفجار حدث أثناء فحص حقيبة كانت تحوي العبوة.