رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث عزبة الهجانة بمدينة نصر

06 يناير 2019 - 12:40 ص

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر الحادث المؤلم الذي استهدف كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد، أمس السبت، خلال تفكيك العبوة الناسفة.



وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، في بيان له اليوم، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، راجيًا من الله أن يلهم أهله العزاء والصبر.



وأكد أنه يثق في قدرة الأمن وإخلاصه في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه"، مشددًا على "أن محاولات ترهيب وتخويف المواطنين لن تنال من عزيمة المصريين في بناء وطنهم".



وأضاف: "إننا نصلي أن يحفظ الله مصر، سبيكة عصية على الكسر، ولأجل احتفالات آمنة، وسلام وأمان لكل المصريين".

