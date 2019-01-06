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توفيق عكاشة: "مش عيب لما نتعلم من اليهود"

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الإصلاح بين اليهود والمسلمين أحد مفاهيم الإسلام، مشيرا إلى أن هناك من يستخدم الإسلام من أجل أن يحصلون على جاه وسلطان في الدنيا.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت: "مش عيب أن نتعلم من اليهود"، مضيفا أن اليهود قاموا بمراجعة التوراة بالحفريات للتأكد من صحته، وخاصة وأن هناك صراع بين التوراة والتلمود.
وأشار إلى أن المصريين لا يعرفوا قيمة أنفسهم، متابعا: "أقسم بالله المصريين أعظم شعب على وجه هذه الأرض"، حيث أن العرب يستمدون عظمتهم من مصر.


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