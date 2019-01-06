توفيق عكاشة: "مش عيب لما نتعلم من اليهود"

06 يناير 2019 - 02:00 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الإصلاح بين اليهود والمسلمين أحد مفاهيم الإسلام، مشيرا إلى أن هناك من يستخدم الإسلام من أجل أن يحصلون على جاه وسلطان في الدنيا.



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت: "مش عيب أن نتعلم من اليهود"، مضيفا أن اليهود قاموا بمراجعة التوراة بالحفريات للتأكد من صحته، وخاصة وأن هناك صراع بين التوراة والتلمود.

