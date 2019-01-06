  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:06 ص
بحث متقدم
كنيسة أبو سيفين

ماذا قال منفذ تفجير كنيسة "أبو سيفين" قبل الحادث بدقائق؟

الضحية والمتهم

أول ظهور لوالدة طبيبة كفر الشيخ وتكشف مفاجأة مدوية

رد ناري من قناة "الأهلي" على نجيب ساويرس

كنيسة الهجانة

التفاصيل الكاملة لاستشهاد ضابط أثناء فحصه لعبوة ناسفة

تركي آل الشيخ

تصريحات مثيرة لـ"آل الشيخ" بشأن النادي الأهلي

البابا تواضروس

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على حادث مدينة نصر

محيط الكنيسة

إمام مسجد ينقذ اقباط مدينة نصر من كارثة كبرى

عمرو أديب

تعليق صادم من "أديب" على هزيمة الأهلي من بيراميدز

شيرين

تعليق ناري لـ"شيرين" على اتهامها بالإساءة لمصر

تفجير كنيسة مارجرجس

استشهاد ضابط أثناء تفكيك عبوة بدائية بالقرب من كنيسة

أول ظهور لوالدة طبيبة كفر الشيخ وتكشف مفاجأة مدوية

آخر الأخبار

الضحية والمتهم
الضحية والمتهم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية تفجرها والدة طبيبة كفر الشيخ عن القاتل

#

ابن خالة طبيبة كفر الشيخ: هذا ما أبلغته الضحية لأختي قبل مقتلها

#

عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم

#

بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ

مذبحة كفر الشيخ

عرض برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري حوارًا مع الحاجة وفاء - والدة الدكتورة منى السجيني المجني عليها في مذبحة كفر الشيخ.

وقالت والدة المجني عليها في البرنامج : "لا أصدق أن أب يفعل في أطفاله هذا الأمر .. حسبي الله ونعم الوكيل فيه .. هو وابنتي تناولا طعام الغذاء عندي قبل الحادث بيوم ولم أرَ عليهما ما يشير لأي شيء".

وأضافت: "لم يكن بينهما خلافات ، ولكن والدة المتهم دأبت منذ فترة على تحريض الزوج على ابنتي واقترحت عليه قبل فترة أن يطلقها ، ولا بأس في ذلك ، هي قالت له: طلقها ولم تقل اقتلها".

وتابعت: "كانت أمه دائمًا تقول له (أنت لست رجلًا) و (أنت لا تستطيع أن تحكم بيتك) وهي مسيطرة عليه هو وإخوته منذ فترة طويلة ، أعتقد أنه (طهق) من الحياة وقرر أن ينهي كل شيء وقد فعل .. هذا هو تفسيري للأمر".

واستدركت: "كل ما أريده في هذه الحياة القصاص العادل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة الضابط الذي استشهد أثناء تفكيك قنبلة قرب كنيسة أبو سيفين
» "عكاشة": الشعب المصري مريض و"السيسي" هو الطبيب
» "آل الشيخ": هذا أكثر ما أحزنني في الفترة الأخيرة
» وصول المعمل الجنائى لمعاينه انفجار كنسية مدينة نصر
» ماذا قال صاحب تمثال نجيب محفوظ المثير للجدل؟
» تصريحات مثيرة لـ"شيرين" بعد واقعة الإساءة لمصر
» حبس نقيب الصيادلة 4 أيام على ذمة التحقيق
» تعليق صادم من "البشير" لمطالبيه بالتنحي.. هذا ما قاله
» عبدالغني للأهلي: «ياما فتحنالكم القيد مخصوص»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» وفد حكومي مصري يزور قطر.. هذه هي الأسباب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول