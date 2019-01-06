ماذا قال منفذ تفجير كنيسة "أبو سيفين" قبل الحادث بدقائق؟

وقال شهود العيان -في تصريحات صحفية - إن مبنى مكون من 4 طوابق، الأول مسجد، والثاني مغلق، والثالث دار حضانة أطفال، لافتًا إلى أن الطابق الرابع مخصص لإقامة طلاب جامعة الأزهر، موضحًا أنه عقب أداء الطلاب صلاة العشاء في المسجد، فوجئوا بنزول أحد الأشخاص من السطح في عجلة من أمره، وبسؤاله عن سبب تواجده، تحدث بكلمات غير مفهومة، وتعدى بالضرب على أحدهم، وغادر العقار" حسب مصراوي..