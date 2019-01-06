» فنانة شهيرة تقاضي موزع موسيقي لـ"زيادة نفقة نجلهما"

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صورة من عريضة الدعوة
صورة من عريضة الدعوة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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انغام

فهد

رفعت الفنانة أنغام دعوى ضد طليقها الموزع الموسيقي الكويتي فهد تطالبه فيها بزيادة النفقة الخاصة بنجلهما "عبد الرحمن".

وكانت قد وقعت أنغام من قبل على تعهد بالسماح لأسرة ابنها برؤيته وزيارته خلال إحدى حفلاتها بمدينة الكويت مسقط رأس طليقها، وقد تزوجت أنغام من فهد عام 2004، وقدما سويًا عددًا من الأغنيات منها "بحبك وحتشتيني" و"خليني معاك"، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في 2007 بعد زواج استمر 3 سنوات.

وتحرص أنغام على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيها.

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