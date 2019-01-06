» فنانة شهيرة تقاضي موزع موسيقي لـ"زيادة نفقة نجلهما"

وكانت قد وقعت أنغام من قبل على تعهد بالسماح لأسرة ابنها برؤيته وزيارته خلال إحدى حفلاتها بمدينة الكويت مسقط رأس طليقها، وقد تزوجت أنغام من فهد عام 2004، وقدما سويًا عددًا من الأغنيات منها "بحبك وحتشتيني" و"خليني معاك"، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في 2007 بعد زواج استمر 3 سنوات.