الخطيب: حسين الشحات في الأهلي مقابل 6.5 مليون دولار

06 يناير 2019 - 07:55 ص

كشف الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب عن انتقال حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي - إلى الأهلي مقابل 6.6 مليون دولار.



وقال "الخطيب" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب": "الصفقة سوف تتم غدًا (اليوم) .. كان الأمر على وشك الانتهاء مقابل 5.5 مليون دولار لكن حدثت تعقيدات وزاد المبلغ إلى 6.5 مليون دولار ، بواقع مليون دولار زيادة يتحمل نصفها اللاعب ويتحمل النصف الثاني النادي الأهلي".



وأضاف: "ما يجعل الأمور تسير على هذا النحو هو رغبة اللاعب الكاملة والشديدة في الانتقال للنادي الأهلي دون غيره".



