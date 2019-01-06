الرئيس يفتتح أكبر مسجد وكاتدرائية فى العاصمة الإدارية

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عبدالفتاح السيسي

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الرئيس

مسجد الفتاح العليم

ميلاد المسيح

يفتتح بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع أحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس في قداس عيد الميلاد 6 يناير 2019.

وتفقد الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا، وأكد أنه سعيد بما شاهده من إنجاز عظيم تصنعه الأيادي المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف العاصمة الجديدة لتطوير القاهرة وتحويلها إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة.


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