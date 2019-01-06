  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

تركي آل شيخ

آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

رسميًا.. وقف نقيب الصيادلة بقرار المحكمة

لاسارتي

غرامات مالية كبيرة على لاعبي الأهلى

عمر البشير

استعدوا لخوض انتخابات 2020

استقالة كبير موظفى البنتاجون

عرب وعالم

"البنتاغون" : ارسال 400 مدرب أمريكي لتدريب المعارضة السورية
"البنتاغون" : ارسال 400 مدرب أمريكي لتدريب المعارضة السورية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

“البنتاجون” ينعي كلب "مايكو" بعد خدمته بكتيبة "الرينجرز"

#

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

#

«كوشنر»: هذا ما طلبته من «بن سلمان» في قضية «خاشقجي»

#

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

تدريبات

الزمالك

بوطيب

قدم كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية كيفن سويني استقالته من منصبه أمس السبت، وذلك بعد أسابيع من مغادرة جيم ماتيس منصبه وزيرًا للدفاع.

وقال سويني في بيان له: "بعد عامين في البنتاغون، قررت أن الوقت قد حان للعودة إلى القطاع الخاص. لقد كان شرفًا لي الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع".

وكان ماتيس، الذي خدم عامين وزيرًا للدفاع، قد خطط أصلا للاستقالة في فبراير المقبل، لكن ترامب اختار استبداله في وقت أقرب بعد أن كتب خطاب استقالة لاذع حول خلافاته مع الرئيس الأمريكي.

قرار سويني هو الأخير في سلسلة استقالات يقدمها مسؤولون كبار في البنتاغون، ففي الأسبوع الماضي، أعلنت المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت استقالتها من منصبها.

وحسب مسؤول رفيع في البنتاغون في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فإنه "في الظروف العادية، لا تعد استقالة كبير الموظفين بعد رحيل وزير الدفاع أمرا اعتياديا فحسب، بل ومتوقعا. لكن هذه ليست ظروفا عادية، وفي ظل وجود الكثير من الفجوات في القيادة في البنتاغون، وشدة الغموض بشأن القيادة المستقبلية، فإن رحيل سويني سيزيد من الشعور المتزايد بعدم الاستقرار في مؤسسة يتوقف ازدهارها على التنبؤ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام
» استقالة كبير موظفى البنتاجون
» انخفاض في حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات
» مفاجأة .. الأغنية التي يسخر فيها عبدالله السعيد من الأهلي "مفبركة"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول