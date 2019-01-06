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عمر البشير

استعدوا لخوض انتخابات 2020

البشير لمطالبيه بالتنحي:

استعدوا لخوض انتخابات 2020

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير

وكالات- الدويني فولي

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دعا الرئيس السوداني عمر البشير، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة للوصول إلى الحكم عام 2020.

وأضاف البشير، في مقابلة مع تليفزيون "المستقلة" ومقره لندن: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية.. الدستور الموجود حاليًا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".

وأضاف البشير: "أنا أؤدي عهدي مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن وأخدم البلاد.. في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف، نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".

واعتبر الرئيس السوداني، أن خطوة أحزاب "جبهة التغيير الوطنية"، بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شئون البلاد، "جاءت من قيادات حزبية أعفيت من الوزارات".

وأعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية"، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.

وتتواصل في البلاد، منذ ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وتخللتها أعمال عنف.


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