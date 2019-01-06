  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

تركي آل شيخ

آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

رسميًا.. وقف نقيب الصيادلة بقرار المحكمة

لاسارتي

غرامات مالية كبيرة على لاعبي الأهلى

عمر البشير

استعدوا لخوض انتخابات 2020

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

الرياضة

صلاح وميسي
صلاح وميسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

#

«صلاح» يتلقى صدمة عن انتقاله لـ«برشلونة»

#

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

#

«رونالدو» يختار«صلاح» منافسًا له على الكرة الذهبية

ميسي

برشلونة

ريال مدريد

رونالدو

محمد صلاح

يتصارع ريال مدريد وبرشلونة قطبا الكرة الإسبانية على إنهاء صفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي، وأبرزت الصحف الإسبانية الاستعدادات التي بدأها الفريقان للدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة "الريدز" لضم اللاعب.

وقالت بعض الصحف الإسبانية، إن برشلونة يسعى للتعاقد مع صلاح، من أجل تدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة والعودة للتتويج بالبطولات الأوروبية.

وأوضحت التقارير، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم العملاق الكتالوني ومنتخب الأرجنتين، يلعب دورًا كبيرًا في الصفقة، من أجل حسمها لصالح فريقه مستقبلًا.

وأكدت صحيفة "دون بالون الإسبانية"، أن النادي الملكي، يسعى للظفر بخدمات صلاح لتدعيم هجوم الفريق، في ظل معاناته الهجومية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن الريدز حدد 180 مليون يورو لبيع صلاح، والموافقة على رحيله منتصف الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب يمتلك رغبة قوية في خوض تجربة جديدة، ويلقى ترحيبًا وموافقة على ضمه من جانب مسئولي الملكي.

ويحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف عن الثنائي المتصدر أوباميانج لاعب أرسنال، وهاري كين مهاجم توتنهام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام
» استقالة كبير موظفى البنتاجون
» انخفاض في حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات
» مفاجأة .. الأغنية التي يسخر فيها عبدالله السعيد من الأهلي "مفبركة"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول