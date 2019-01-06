القومي لأسر الشهداء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

06 يناير 2019 - 09:56 ص

هنأ اللواء محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد أمين عام المجلس أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو احتفال بالإيمان والرخاء والسلام والمحبة على الأرض.

وأضاف أمين عام المجلس: "أتمنى في هذا العيد أن يتحقق أمال جميع المصريين لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل والتلاقي والتعاون في إطار الوحدة والتنوع لبناء أسس متينة لمجتمع يخدم وطننا مستشهدًا بـ أية من الكتاب المقدس (المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة)".