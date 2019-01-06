  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

تركي آل شيخ

آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

رسميًا.. وقف نقيب الصيادلة بقرار المحكمة

لاسارتي

غرامات مالية كبيرة على لاعبي الأهلى

عمر البشير

استعدوا لخوض انتخابات 2020

ظواهر فلكية تواكب عيد الميلاد غدًا.. تعرف عليها

الصفحة الأخيرة

عيد الميلاد
عيد الميلاد

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

القومي لأسر الشهداء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

#

متحدث العاصمة الإدارية: الكاتدرائية تحفة معمارية

#

الإثنين.. إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

#

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد

القمر

2019

يصاحب عيد الميلاد المجيد غدًا العديد من الظواهر الفلكية، والتى كشف عنها الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن غدًا سيشهد أول قمر جديد في عام 2019، وأول كسوف جزئي للشمس بالعام الجديد، وكذلك يكون كوكب الزهرة في أقصى استطالة له .

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث، إلى أن غدًا هو أول ميلاد للقمر الجديد في عام 2019 ويتفق هذا مع ليلة عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس، موضحًا أن الفلكيين يهتموا دائمًا بموعد ميلاد القمر الجديد لأنه أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات ومجموعات النجوم البعيدة إلى آخره.

وأضاف "وفي هذا اليوم أيضًا يحدث كسوفًا جزئيًا للشمس، حيث يغطي القمر جزء من قرص الشمس، وهذا الكسوف لن يُرى في مصر أو المنطقة العربية، بل سوف يُرى في أجزاء من المحيط الهادئ وشمال شرق آسيا بما في ذلك بكين وروسيا وسيول وتايبي وطوكيو، موضحًا أن  أفضل رؤية له سيكون في شمال شرق روسيا حيث يغطي القمر حوالي 62 % من قرص الشمس".

 

وتابع:" عموما لا يمكن رؤية أى كسوف للشمس إلا من خلال مرشحات أو فلاتر شمسية خاصة حتى لا تؤذي العين، سيبدأ هذا الكسوف الجزئي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ، وسيبلغ قمته في الثالثة والنصف صباحا تقريبا ، ثم ينتهي في السادسة إلا عشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة".

كما يحدث فى هذا اليوم أيضا (6 يناير 2019) بأن كوكب الزهرة (فينوس) سيكون فى أقصى استطالة له مع الشمس حيث تبلغ الزاوية بينه وبين الشمس 47 درجة قوسية ، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة حيث سيكون في أعلى نقطة له في الصباح الباكر قبل شروق الشمس .

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام
» استقالة كبير موظفى البنتاجون
» انخفاض في حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات
» مفاجأة .. الأغنية التي يسخر فيها عبدالله السعيد من الأهلي "مفبركة"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول