تعيينات جديدة إدارية بمطار القاهرة

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وكالات- حنان حمدتو

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أعلن  المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تعيين اللواء حسام حمادة مديرًا لمبنى الصالة الموسمية المخصصة لاستقبال وسفر الحجاج بالمطار، كما قرر تعيين مكي عسكر مكي نائبًا لمدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

وكان اللواء ملاح حسام حمادة، يشغل منصب نائب مدير مبنى الركاب 2 بالمطار، وقد حصل على درجة دكتوراه في إدارة الأعمال بكلية تجارة جامعة بورسعيد، وكان مكي يشغل منصب مديرًا لمبنى الصالة الموسمية بالمطار.

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