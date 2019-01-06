الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

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أكدت وزارة القوى العاملة أن يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 إجازة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأمر وزير القوى العاملة، محمد سعفان في بيان له مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة، بمنشآت وشركات ومصانع القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلى هذا الأجر.

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