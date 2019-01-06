آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

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قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: "خلافي لم يكن مع القلعة الحمراء أو جماهيرها، ولكن مع أشخاص يديرون الأمور هناك، بطريقة غير صحيحة ولا يلتزمون بوعودهم"، على حد قوله.

وأضاف "آل شيخ"، خلال مداخله هاتفيه لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»: "بابى لا يزال مفتوحًا للنادي الأهلي وكل الأندية العربية" موضحًا: «دعمت الزمالك في 3 صفقات قوية، إضافة إلى المدرب السويسري، والأهلي هو عشقي القديم، وأتمنى أن يستفيق من كبوته سريعًا».

وتابع: «بعض الأمور كانت ستختلف، منها تواجد كينو ومدرب عالمي في فريق آخر غير بيراميدز»، موضحًا أنه «استطاع بناء فريق قوي في أقل من شهر، ويستطيع المنافسة على الدوري».


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