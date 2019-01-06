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طلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن الطلاب المصريين بالسودان

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البرلمان يوافق على طلب الحريرى للإحاطة

تقدم النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن أوضاع الطلبة المصريين في الجامعات السودانية والذين يبلغ عددهم 6000 طالب شباب وفتيات.

وقال أباظة إنه تقدم بطلب الإحاطة بهدف معرفة سياسة الدولة تجاه مشكلة الطلاب المصريين في الجامعات السودانية فى ظل اضطراب الأوضاع فى السودان وكيفية التعامل مع المشردين منهم هناك.

وطالب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة الطلاب المصريين فى الجامعات السودانية سريعا، وعودتهم إلى مصر سالمين.

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