الأرصاد توجه رسالة لـ "الأقباط" فى احتفالات عيد الميلاد

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وجه الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، نصيحة الأقباط الذين سيحضرون القداس ليلاً، احتفالاً بعيد الميلاد، مطالبًا إياهم بارتداء ملابس ثقيلة لشدة برودة الطقس.

وأكد "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار لمدة 48 ساعة، وأن هناك نشاطًا للرياح سيزيد من شعورنا بالبرد، لافتًا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وقد تصل إلى القاهرة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضًا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلاً.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى درجة 14 والصغرى 6 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 6، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 7، وقنا العظمى 17 والصغرى 7، وأسوان العظمى 19 والصغرى 9.

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